Dmytrii, bimbo di 5 anni operato al Santobono, mangia con la bocca per la prima volta Il bimbo era affetto dalla nascita da una grave patologia ed era nutrito con un sondino. Fuggito dalla guerra in Ucraina, è stato operato a luglio al Santobono.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ha mangiato per la prima volta in vita sua con la bocca Dmytrii, il bimbo di 5 anni affetto dalla nascita una grave patologia all'esofago, fuggito dalla guerra in Ucraina e operato all'Ospedale Santobono di Napoli lo scorso luglio. Finora era stato nutrito solo con un sondino gastrico. Ma l'intervento è riuscito perfettamente e oggi il piccolino può assaporare le pietanze direttamente con la bocca. Un piacere comune a tutti, che a lui, invece, purtroppo, era stato sempre negato.

All'Ospedale Santobono è stato accolto e sottoposto ad un complesso intervento chirurgico, con il quale gli è stato ricostruito completamente l'esofago. A raccontare la sua storia è la Fondazione Santobono-Pausyilipon, che segue i piccoli pazienti anche nella loro degenza dopo delicati interventi: