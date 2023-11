Diventa mamma a 48 anni con un mioma di 10 centimetri: “Evento straordinario”

Diventa mamma a 48 anni, nonostante la presenza di un mioma uterino di 10 centimetri che rendeva impossibile il parto naturale. Il bimbo è venuto alla luce con il taglio cesareo. Una gioia incontenibile per mamma Luciana e per papà Michele. Il parto è avvenuto presso la Casa di Cura Villa del Sole di Salerno, che ne ha dato notizia con un post sulla pagina social della clinica: "Possiamo definirlo un evento straordinario".

La Casa di Cura Villa del Sole ha ripercorso su Facebook tutte le tappe della delicata gravidanza, che si è conclusa poi positivamente per la coppia:

E, ancora:

Utile anche il supporto psicologico alla gestante per controllare l’eccessiva preoccupazione per il benessere fetale dettato dalla convinzione che l’età non verdissima potesse complicare la gravidanza e il parto. La presenza di un mioma uterino di circa 10 cm che rendeva impossibile l’espletamento del parto per via vaginale, ha reso necessario l’esecuzione di un parto con taglio cesareo eseguito dal Dottor Vincenzo Marra e dal Dottor Giacchino Sironi con l’aiuto delle ostetriche Rosaria Pandolfi e Moira Mari e il prezioso contributo dell’anestesista Dottoressa Maria Menna e del neonatologo Dottor Giacomo Del Giudice: un momento emozionante per tutta l’equipe della Casa di Cura Villa del Sole di Salerno per il raggiungimento di un traguardo “quasi” impossibile.