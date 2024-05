Distraggono la commessa e fanno sparire 7mila euro di gioielli: prese madre e figlia Madre e figlia identificate dalle telecamere di videosorveglianza interne alla gioielleria: devono rispondere di furto aggravato in concorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Avevano fatto sparire monili in oro per 7mila euro da una gioielleria di Casagiove, nel Casertano, facendo distrarre la commessa che glieli stava mostrando. Ma grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno del negozio, i carabinieri sono riusciti a risalire alle due donne, che quest'oggi sono state raggiunte anche da un'ordinanza applicativa di misure coercitive emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica. Le due donne, una raggiunta da un obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione alla polizia giudiziaria, e l'altra ora agli arresti domiciliari, devono rispondere di furto aggravato in concorso.

L'episodio risale allo scorso 7 luglio 2023, quando madre e figlia erano entrate in una gioielleria di Casagiove, nel Casertano, fingendo di voler acquistare diversi monili in oro. Mentre la titolare del negozio mostrava la merce, le due sono riuscite a distrarla per un attimo, quanto bastasse per potersi impossessare così di numerosi gioielli dal valore complessivo di settemila euro, nascondendoli in una borsa che avevano con loro per poi dileguandosi, convinte di averla fatta franca. Ma alle spalle della titolare c'era una videocamera di sicurezza, che aveva ripreso il tutto, compresi i momenti del furto: e grazie a queste immagini frontali, i carabinieri hanno potuto rintracciare le due donne, residenti della provincia di Salerno e già note per fatti specifici, e poter così emettere un provvedimento nei loro confronti. Sono ora indagate per furto aggravato in concorso.