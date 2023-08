Disneyland Parigi cerca personale, selezioni a Napoli a ottobre: come fare domanda Il parco divertimenti a tema Disney di Parigi cerca varie figure professionali. Ecco come fare domanda.

A cura di Redazione Napoli

Disneyland Parigi cerca personale: uno dei parchi di divertimento più grandi del mondo offre lavoro e i recruiter verranno anche a Napoli per reclutare personale. L'appuntamento è il 10 ottobre 2023 allo Starhotels Terminus, di piazza Garibaldi (dalle 9.30 alle 12.00) per l'appuntamento con gli aspiranti addetti al divertimento dei più piccini in quel di Parigi. I contratti sono a tempo determinato e indeterminato, 35 ore settimanali e, i contratti a tempo determinato, avranno una durata compresa tra i 2 e gli 8 mesi, (da febbraio a settembre 2024, presenza minima obbligatoria luglio e agosto).

Sulla piattaforma Disney sono illustrate le caratteristiche dell'impiego: orario di lavoro continuato, retribuzione degli straordinari, possibilità di avere i giorni di riposo consecutivi; fino a 6 settimane di ferie all'anno e fino a 3 giorni di riposo supplementari all’anno (nel rispetto di determinate condizioni); tredicesima dopo un anno di servizio; giorni festivi pagati doppio dopo un anno di servizio.

Gli addetti alloggeranno vicino al parco e sarà loro rimborsata parte delle spese di trasporto. Previsto un contributo ad una parte del costo dei pasti e altre riduzioni, accesso ai parchi e alla piattaforma Disney+. Prevista anche una assicurazione sanitaria integrativa.

Che tipologia di lavoratori cerca Disneyland Paris? Commis Chef, Camerieri, Baristi, Addetti alla ristorazione, Receptionists/Hostess, Addetti alla biglietteria. I colloqui si effettueranno in francese e delle competenze in inglese potranno essere richieste.