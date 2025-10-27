napoli
Discariche abusive e rifiuti gestiti illecitamente tra Scampia e Melito: raffica di sequestri e denunce

Un’operazione congiunta, in materia di rifiuti, tra Polizia Metropolitana ed Esercito Italiano ha portato al sequestro di numerose attività tra il quartiere napoletano di Scampia e la città di Melito.
A cura di Valerio Papadia
Una importante operazione volta al contrasto della gestione illecita dei rifiuti quella andata in scena tra Scampia, quartiere della periferia Nord di Napoli e Melito, cittadina alle porte del capoluogo campano, nell'ambito dei servizi mirati istituiti dalla Prefettura di Napoli nell'area della cosiddetta Terra dei Fuochi. I controlli, eseguiti sul campo dalla Polizia Metropolitana di Napoli – sezione Comando, in collaborazione con sezione Ambiente e Stradale e con i distretti di Nola e Pompei – e dall'Esercito Italiano, raggruppamento Campania operazione "Strade Sicure", ha portato alla scoperta di gravi violazioni in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, al sequestro di attività e alla denuncia di alcuni soggetti.

I numeri dell'operazione sui rifiuti tra Scampia e Melito

In particolare, i controlli degli agenti della Polizia Metropolitana e dei militari dell'Esercito hanno portato al sequestro di 4 attività a Scampia e di 3 attività a Melito. Nella fattispecie, i siti controllati nel quartiere napoletano sono risultati tutti privi di autorizzazione, quindi abusivi; a Melito, invece, le violazioni hanno riguardato soltanto la gestione illecita dei rifiuti. Inoltre, sono state denunciate 12 persone, alcune delle quali con precedenti penali e legami con la criminalità organizzata locale. Infine, sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 36mila euro per violazioni al Codice della Strada e normative di settore.

