video suggerito

Dimentica lo zaino prima di salire in metro a Napoli: ritrovato da un giovane che glielo riporta Nylan, giovane dello Sri Lanka, ha ritrovato lo zaino dimenticato da Gloria, arrivata da Chieti per lavoro, nella stazione Materdei della Linea 1 di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Francesco Polio / Facebook

Una donna dimentica lo zaino sulla banchina prima di prendere la metropolitana di Napoli: ma per fortuna, a ritrovarlo è un giovane bengalese che lo riporta agli operatori dell'Azienda Napoletana Mobilità, che lo possono riconsegnare alla donna, prima che riparta. La vicenda è accaduta oggi, nella Linea 1 della metropolitana di Napoli. Protagonista Gloria, una signora di Chieti in visita a Napoli per lavoro, e Nylan, un giovane dello Sri Lanka che da tempo vive a Napoli.

La donna è salita sul treno della Linea 1 nella stazione di Materdei ma, quando ormai le porte si sono chiuse, si è accorta di aver lasciato lo zaino sulla banchina. Dopo aver provato a rivolgersi agli operatori nella stazione Garibaldi, sembra non esserci speranza: dello zaino con il computer di lavoro ed altri effetti personali, non c'è traccia. E invece, nel frattempo il giovane Nylan lo aveva ritrovato e portato ad un operatore dell'Anm, Pasquale Laudanno, che a sua volta avverte i colleghi: in un batter d'occhio, la donna ritornaa a Materderi, e recupera lo zaino, ringraziando gli operatori e ovviamente Nylan. "Ecco come una domenica ordinaria si conclude con un lieto fine", ha aggiunto Francesco Polio, presidente della Municipalità II di Napoli, "Evviva Napoli, evviva Nylan, evviva Anm Napoli e i suoi lavoratori. Da Materdei è tutto".

La signora Gloria, Francesco Polio (Pres. Municipalità II), Pasquale Laudanno (Dipendente ANM) e il giovane Nylan