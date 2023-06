Dignità Autonome di Prostituzione 2023 a Castel Sant’Elmo, biglietti e orari dello spettacolo Dopo la straordinaria edizione dello scorso anno, ha ripreso il via ieri, giovedì 22 giugno, lo spettacolo Dignità Autonome di Prostituzione, nella splendida cornice di Castel Sant’Elmo.

A cura di Valerio Papadia

Cresciuto e diventato di culto tra le mura del Teatro Bellini, dallo scorso anno Dignità Autonome di Prostituzione (abbreviato in DAdP) ha cambiato location, trasferendosi nella splendida cornice di Castel Sant'Elmo, sul punto più alto della collina del Vomero. E quest'anno, dopo lo straordinario successo della scorsa edizione, lo spettacolo è tornato: da ieri sera, giovedì 22 giugno, gli attori sono tornati ad animare il castello con le loro performance che abbracciano l'arte a 360 gradi; lo show andrà in scena fino al prossimo 9 luglio.

Uno spettacolo singolare, Dignità Autonome di Prostituzione, che proprio per la sua particolarità è diventato, nel tempo, un punto di riferimento della scena culturale di Napoli, e non solo. Agli spettatori vengono forniti dei "dollarini" con i quali, come suggerisce il nome dello spettacolo, dovranno contrattare il prezzo delle prestazioni con i singoli artisti, guadagnandosi le loro performance.

"È uno stupore nuovamente sollecitato, un teatro che non è auto-celebrativo, ermetico o fine a se stesso, ma prima di tutto magia e sogno". Così Luciano Melchionna, ideatore, autore e regista dello spettacolo, parla di Dignità Autonome di Prostituzione.

Quanto costano e dove comprare i biglietti per DAdP

È possibile acquistare i biglietti per Dignità Autonome di Prostituzione dal sito del Teatro Bellini di Napoli: il costo per il biglietto intero è di 31,36 euro, mentre quello per il biglietto ridotto è di 23,52 euro; i prezzi sono comprensivi dei costi di prevendita e delle commissioni di servizio. Lo spettacolo inizia alle ore 20.30.