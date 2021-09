Dieci contro uno: ragazzo barbaramente picchiato da branco di coetanei. Il video girato a Frattamaggiore Branco aggredisce per interminabili minuti un coetaneo nella notte di sabato scorso in pieno centro a Frattamaggiore, comune della cintura a Nord di Napoli. In un video girato da un testimone si vede chiaramente una persona inerme pestata da almeno dieci aggressori che non si fermano nemmeno quando la gente urla dai balconi e chiede aiuto.

A cura di Redazione Napoli

Dieci contro uno, una barbarie, non una bravata, il frutto di una logica del branco, ragazzini che chirurgicamente assestano cazzotti su cazzotti, con lo stile tipico degli estorsori del racket, dei malavitosi mandati a dare una "ripassata" a qualcuno. Solo che qui si tratta di ragazzini. Una scena orribile contro un loro coetaneo, inerme, a terra. Accade a Frattamaggiore, hinterland Nord di Napoli. Incuranti delle grida di chi guarda dai balconi, i ragazzi hanno continuato a picchiare la vittima ad accanirsi, per interminabili minuti.

Il video è stato consegnato da un residente al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che ormai attraverso i suoi canali social raccoglie il malcontento di molte persone tra Napoli e la provincia e spesso si fa collettore di una serie di video e foto che mostrano il degrado delle nostre zone, soprattutto la notte.

Il fatto risale a sabato scorso, 25 settembre ed è accaduto in via Garibaldi, nel comune di Frattamaggiore. Il residente che ha inviato il filmato ha spiegato al politico: Le ho inviato questo video con la speranza che si riesca a prendere questi criminali. Siamo stanchi di assistere a queste brutalità».

Commenta Francesco Borrelli:

Abbiamo inviato il filmato alle forze dell’ordine affinché si riesca ad identificare gli aggressori che dovranno subire condanne severe. La violenza ha ormai preso il sopravvento nelle nostre strade e fa male verificare come siano soprattutto i giovani, tra vittime e carnefici, protagonisti di questi episodi brutali. Urgono provvedimenti con un controllo costante del territorio, soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne, ma anche del punto di vista giuridico ed educativo. Bisogna assolutamente invertire la rotta.

Indagini sono in corso per risalire agli autori del fatto ,anche attraverso gli accessi ai pronto soccorso di zona quella notte. Non dovrebbe essere complicato per chi conosce la zona, risalire agli aggressori.