Di scena Luca Saccoia con “Natale in casa Cupiello” Il primo dicembre, ultimo appuntamento della rassegna “Fo Teatro”, andrà in scena il Natale in Casa Cupiello di Luca Saccoia: l’appuntamento è al Teatro delle Arti di Salerno.

A cura di Valerio Papadia

Il prossimo primo dicembre, al Teatro delle Arti di Salerno, andrà in scena l'ultimo appuntamento della prima edizione di "Fo Teatro", mini rassegna di teatro d'innovazione curata da Chiara Natella e Antonella Ronga. Per l'occasione, andrà in scena un classico delle festività: "Natale in casa Cupiello", la famosa commedia di Eduardo De Filippo, in questa versione affidata scritta e interpretata da Luca Saccoia, per la regia di Lello Serao.

Si tratta di una rivisitazione singolare, quella di Luca Saccoia, della famosa opera di Eduardo: un unico attore in scena che interagisce con sette pupazzi, realizzati dallo scenografo Tiziano Fario e azionati da un gruppo di manovratori costituitosi appositamente per la realizzazione di questa personalissima rivisitazione di un classico del teatro italiano.

"Il presepe – si legge in una nota del regista – è l’orizzonte in cui si muove tutta l’opera, sia in senso reale che metaforico. È l’elemento necessario a Luca Cupiello per sperare in un'umanità rinnovata e senza conflitti, ma anche la rappresentazione della nascita e della morte. È il tempo del passaggio dal vecchio al nuovo, la miscela tra passato e presente, un’iconografia consolidata e, al tempo stesso, da destrutturare di continuo. Il presepe si rinnova ogni anno, è ciclico come le stagioni, può piacere o non piacere".