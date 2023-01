Detenuto tenta di impiccarsi in carcere a Benevento, salvato dalla polizia penitenziaria

Attimi di tensione nel carcere di Benevento, dove un detenuto napoletano con problemi psichiatrici ha cercato di togliersi la vita impiccandosi all'interno della propria cella. L'uomo, per fortuna, è stato salvato in extremis dall'intervento tempestivo degli agenti della Polizia Penitenziaria, che sono riusciti a fermarlo prima che fosse troppo tardi. A denunciare l'accaduto è Tommaso De Lia, vicesegretario regionale Asppe Campania, confederata Consipe: "L'uomo – racconta il sindacalista – ha tentato di impiccarsi nella propria camera di pernottamento e solo grazie al tempestivo intervento del personale ha evitato il peggio".

Sullo sfondo, la problematica della gestione dei detenuti psichiatrici all'interno degli istituti penitenziari, sulla quale i sindacati di polizia penitenziaria hanno acceso i riflettori. Per il sindacato Asppe Campania della Polizia Penitenziaria,

"Purtroppo, la gestione dei ristretti psichiatrici in seguito alla chiusura delle Rems è complessa e difficile". Secondo il sindacalista, bisognerebbe implementare la gestione dei detenuti con problemi psichiatrici, "andrebbe gestita con personale medico specialistico in apposite strutture, ma non all'interno dei penitenziari".