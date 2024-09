video suggerito

Detenuto si impicca in cella nel carcere di Benevento: è l’ottavo suicidio in Campania nel 2024 Un detenuto di 62 anni si è tolto la vita nella mattinata di oggi all’interno della sua cella nel carcere di Benevento: si tratta dell’ottavo detenuto morto suicida in Campania nel 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Ennesimo suicidio in un carcere della Campania: si tratta dell'ottavo detenuto che si toglie la vita nella regione dall'inizio del 2024. Questa mattina, lunedì 2 settembre, un detenuto di 62 anni si è suicidato impiccandosi all'interno della sua cella nel carcere di Benevento. A darne notizia è stato il Garante per i detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, che ha dichiarato: "Il numero di decessi per suicidio nella nostra regione continua a crescere, evidenziando un incremento nel tasso di suicidi. Siamo a 68 a livello nazionale e a otto in Campania". "Occorre fare qualcosa di concreto adesso: Se non ora quando? Un dramma, una strage di Stato – conclude Ciambriello – che si consuma nell'indifferenza della politica e della società civile".

"I suicidi, le aggressioni e quanto sta avvenendo nei penitenziari italiani deve indurci a serie riflessioni tali da concretizzarsi in provvedimenti risolutivi ad un sistema penitenziario imploso, al collasso, che urge una terapia appropriata vista la complessità. Da tempo suggeriamo provvedimenti sulla gestione dei casi psichiatrici, sugli extracomunitari ed altro e pertanto il 12 settembre saremo a gridare questo allarme sociale davanti ai Prap di diverse regioni, affinché sia ridata dignità e decoro al Corpo di Polizia Penitenziaria con una nuova organizzazione del sistema penitenziario" ha dichiarato invece Luigi Castaldo, vicepresidente del Consipe, sindacato di Polizia Penitenziaria.