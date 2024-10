Detenuto pubblica video su TikTok dal carcere di Poggioreale: arrestato

video suggerito

Aveva pubblicato video su TikTok mentre era in carcere per altri reati, ma è stato scoperto dalla Polizia di Stato che quest'oggi gli ha notificato una ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere, stavolta poiché ritenuto gravemente indiziato del reato di indebito utilizzo di un apparecchio telefonico durante la detenzione in carcere, aggravato dal metodo mafioso. Si tratta di un 21enne napoletano già arrestato perché indiziato di violenza privata e favoreggiamento aggravati dal metodo mafioso, in quanto ritenuto coinvolto nell'aggressione avvenuta nel maggio del 2022 presso il ristorante Cala La Pasta di Forcella: un fatto di cronaca che fece parecchio scalpore. Il 21enne era per quest'ultima stato assegno agli arresti domiciliari, per poi fuggire e rendersi irreperibile: era stato poi trovato ed arrestato da personale della Squadra Mobile ad agosto.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile di Napoli, tra marzo e novembre 2023, mentre era rinchiuso nel carcere di Poggioreale, aveva pubblicato alcuni video su Tik Tok nei quali affermava, in una maniera che gli inquirenti ritengono "sfacciata", la propria forza criminale e quella del clan d'appartenenza, senza curarsi delle conseguenze che sarebbero potute derivare dalla diffusioni di quelle immagini: il giovane, secondo gli inquirenti, avrebbe stretti vincoli di parentela con elementi di spicco del clan Contini di Napoli. Quest'oggi per lui è arrivata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere proprio per quei video pubblicati sulla popolare piattaforma cinese durante i mesi di permanenza nel carcere napoletano di Poggioreale.