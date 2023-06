Detenuto aggredisce agente nel carcere dell’Avellinese per impedirgli di sequestrare la droga Un poliziotto penitenziario è stato ferito nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi da un detenuto che voleva impedirgli di sequestrare due panetti di hashish.

Un agente della Polizia Penitenziaria è stato aggredito e ferito da un detenuto che voleva impedirgli di sequestrare dell'hashish trovato addosso ad un altro detenuto dopo i colloqui. É successo nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, l'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale locale per le lesioni riportate; le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'episodio è stato diffuso dal sindacato Osapp. I due detenuti coinvolti sono arrivati nella struttura irpina pochi giorni fa, trasferiti dal carcere napoletano di Poggioreale. L'aggressione, ricostruisce il segretario regionale Vincenzo Palmieri, è avvenuta al termine dei colloqui coi familiari, al momento di rientrare nelle celle. Il poliziotto aveva perquisito uno di loro, come da prassi, ed aveva scoperto che nelle scarpe nascondeva due panetti di hashish, presumibilmente consegnati soltanto pochi minuti prima durante l'incontro.

A quel punto è intervenuto l'altro detenuto: per impedire all'agente di sequestrare lo stupefacente lo ha aggredito con violenza. In soccorso del poliziotto sono intervenuti gli altri colleghi, che hanno bloccato il detenuto; dopo una prima medicazione sul posto il ferito è stato accompagnato al Pronto Soccorso ed affidato ai sanitari.

Emilio Fattorello, consigliere nazionale dell'Osapp, commentando l'accaduto sottolinea "l'effetto negativo della assegnazione frettolosa di detenuti trasferiti a Sant'Angelo dei Lombardi provenienti dagli sfollamenti di altre case circondariali".