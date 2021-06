Matteo Salvini sarà a Santa Maria Capua Vetere giovedì 1° luglio, per portare la propria solidarietà agli agenti penitenziari coinvolti nell'inchiesta che ha portato quest'oggi a 52 misure cautelari. Inchiesta che riguarda i presunti pestaggi denunciati dai detenuti del carcere Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere e avvenuti durante il lockdown nazionale tra marzo e aprile 2020.

"Giovedì sarò a Santa Maria Capua Vetere per portare la solidarietà, mia e di milioni di italiani, a donne e uomini della Polizia Penitenziaria che lavorano in condizioni difficili e troppo spesso inaccettabili", ha spiegato Matteo Salvini, "La Lega sarà sempre dalla parte delle Forze dell'Ordine". Indagini che però vanno ancora avanti. Stando a quanto emerso dalle indagini, ci sarebbero state vere e proprie rappresaglie mascherate da perquisizioni, durante le quali i detenuti sarebbero stati picchiati, umiliati e lasciati senza cure per punirli della rivolta avvenuta qualche giorno prima.

A finire al centro dell'inchiesta anche le chat tra alcuni indagati, nelle quali si parla apertamente delle violenze: "allora domani chiave e piccone in mano", "li abbattiamo come vitelli", "spero che pigliano tante di quelle mazzate che domani li devo trovare tutti malati", "si deve chiudere il reparto Nilo per sempre, il tempo delle buone azioni è finito", si legge nell'ordinanza del Tribunale sammaritano. Gli inquirenti, al termine degli indagini, hanno ritenuto la gravità indiziaria per il delitto di concorso in tortura nei confronti di 41 detenuti, di maltrattamento aggravato verso 26 detenuti e di lesioni personali volontarie nei confronti di 130 detenuti.