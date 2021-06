Arriva a una svolta l'inchiesta avviata nell'aprile 2020 sui presunti pestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta: dalle prime ore di oggi, 28 giugno, è in corso una operazione polizia giudiziaria per l'esecuzione di 52 misure cautelari nei confronti di agenti della Polizia Penitenziaria. I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura della Repubblica, tra i destinatari c'è anche il provveditore delle carceri della Campania, Antonio Fullone, raggiunto da misura interdittiva.

Violenze in carcere, ai domiciliari due poliziotti penitenziari

Le misure cautelari sono state notificate dai carabinieri e dagli agenti del Nic della Polizia Penitenziaria. Sono stati disposti gli arresti domiciliari per Gaetano Manganelli, ex comandante dell'istituto casertano (oggi in servizio in quello di Secondigliano, a Napoli) e per Pasquale Colucci, comandante del nucleo traduzioni e piantonamenti.

La vicenda risale allo scorso 6 aprile, quando scoppiò una rivolta in carcere, a seguito dell'emersione di alcuni casi Covid. Numerosi detenuti, circa 150, preoccupati per la diffusione del contagio, si erano impossessati delle chiavi di 6 sezioni e le avevano occupate, costringendo i poliziotti ad allontanarsi. La protesta era rientrata soltanto a notte fonda, quando la direzione aveva assicurato che sarebbero stati eseguiti i test per verificare il contagio.

Nei giorni successivi i garanti dei detenuti denunciarono violenze avvenute durante quelle ore, facendo partire l'indagine della Procura; erano stati iscritti nel registro degli indagati 44 agenti, tra i reati contestati c'era anche quello di tortura; l'ipotesi era che fossero avvenuti dei pestaggi "punitivi" ad allarme ormai rientrato come rappresaglia nei confronti dei detenuti che avevano partecipato alla rivolta.

Dopo gli avvisi di garanzia gli agenti avevano protestato, salendo sul tetto del carcere, sia per l'indagine, ritenendo di non avere commesso dei reati ma di essersi limitati a fermare la protesta, sia per le modalità con cui erano stati notificati i provvedimenti: gli agenti erano stati infatti bloccati dai carabinieri all'esterno del carcere.

Cartabia: "Accertare subito i fatti di Santa Maria Capua Vetere"

Il ministero della Giustizia segue "con preoccupazione" gli sviluppi dell'inchiesta sui presunti abusi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. La ministra Marta Cartabia e i vertici del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria), si legge in una nota, "rinnovano la fiducia nel corpo della Polizia Penitenziaria, restando in attesa di un pronto accertamento dei gravi fatti contestati".

Il Sappe: "Fiducia nella Giustizia ma provvedimenti abnormi"

“Prendiamo atto dell’iniziativa adottata dai magistrati – commenta Donato Capece, segretario generale del sindacato SAPPE – la presunzione di innocenza è uno dei capisaldi della nostra Carta costituzionale e quindi credo si debbano evitare illazioni e gogne mediatiche. A noi sembrano provvedimenti abnormi considerato che dopo un anno di indagini mancano i presupposti per tali provvedimenti, ossia l’inquinamento delle prove, la reiterazione del reato ed il pericolo di fuga. Confidiamo nella Magistratura perché la Polizia penitenziaria, a Santa Maria Capua Vetere come in ogni altro carcere italiano, non ha nulla da nascondere".

(ultimo aggiornamento 28 giugno ore 10:24)