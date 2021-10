Deposito della droga a Mugnano: tra cassonetti e frigoriferi oltre 110 chili e 7 pistole Gli agenti del commissariato Giugliano-Villaricca della Polizia di Stato hanno scovato a Mugnano (Napoli) un deposito della droga: tra cassonetti, frigoriferi e borsoni erano custoditi 110 chi di hashish, svariate centinaia di grammi di cocaina e oltre 4 chili di marijuana, oltre a 7 pistole con matricola abrasa. Bloccato e arrestato un 42enne con precedenti di polizia.

A cura di Nico Falco

Circa 110 chili di hashish, oltre 4 di marijuana, centinaia di grammi di cocaina e sette pistole con matricola abrase: era tutto custodito in un garage di Mugnano, in provincia di Napoli, nascosto in cassonetti della spazzatura, un frigorifero e dei borsoni. Il box, verosimilmente uno dei depositi usati dalla malavita organizzata locale per stoccare gli stupefacenti da vendere e per nascondere le armi, è stato scoperto dagli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca della Polizia di Stato, che durante i servizi di contrasto al narcotraffico sono piombati tra le palazzine popolari di via Giolitti.

L'operazione è scattata ieri mattina, sabato 23 ottobre, quando gli agenti hanno intercettato Francesco Cipolletta, 42enne napoletano con precedenti di polizia. Lo hanno visto uscire da uno stabile e hanno imposto l'alt, ma l'uomo ha tentato di scappare velocemente. I poliziotti lo hanno bloccato e hanno perquisito il locale da cui era appena uscito. Tra quelle quattro mura hanno scoperto il deposito di droga: 85 panetti, per un peso di 70 chili, erano all'interno di due grandi cassonetti per la raccolta rifiuti, altri 32 chili in 40 panetti erano nascosti in una borsa per le consegne a domicilio e altri 8 chili in un trolley; in uno zaino c'erano 745 grammi di cocaina, in un frigorifero a pozzetto poco distante 4 buste contenenti 4,2 chili di marijuana. Trovato anche diverso materiale per il confezionamento delle dosi.

Le armi erano in un borsone, insieme a 90 proiettili di diverso calibro: 3 revolver calibro 38 e 4 pistole semiautomatiche, di cui due calibro 6,35, una calibro 9 e una a salve, tutte con matricola abrasa. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di munizionamento e arma comune da sparo.