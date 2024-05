video suggerito

Denunciato finto custode del campetto di calcio a Ponticelli, li affittava a pagamento ai bambini Un 60enne di Ponticelli è stato denunciato dalla Polizia Municipale: si era improvvisato custode del campetto e, senza autorizzazioni, pretendeva denaro per lasciarlo utilizzare ai bambini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Il campetto nei pressi del rione Santa Rosa di Ponticelli, Napoli Est

Aveva deciso di gestire il campetto di calcio di Ponticelli, Napoli Est, dandola in affitto a pagamento e provvedendo anche a vendere alimenti e bevande. In totale autonomia, e senza alcuna autorizzazione. Un custode abusivo, insomma, che si era sostituito a quello legittimo e si era appropriato dell'area giochi del rione Santa Rosa. La vicenda, già segnalata da alcuni genitori che si erano rivolti al deputato Francesco Emilio Borrelli, è stata verificata dagli agenti dell'Unità Operativa San Giovanni della Polizia Locale: per il 60enne è scattata la denuncia.

I poliziotti, arrivati nel campetto in abiti civili, mentre era in corso una apparente richiesta di prenotazione del campetto sono stati avvicinati dall'uomo, che si è presentato come custode. Dagli accertamenti è emerso che il 60enne, identificato come V. C., residente in via Luigi Volpicella, che non aveva nessun titolo per stare lì, si faceva pagare per lasciare che i ragazzini usassero il campo e vendeva alimenti confezionati; secondo le testimonianze dei genitori la somma richiesta era di due euro per ogni bambino.

L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione degli articoli 633 e 639 bis del Codice Penale, ovvero per aver occupato abusivamente terreno pubblico per trarne profitto, e gli è stata contestata la violazione per la vendita abusiva di alimenti, con conseguente sequestro della merce. Gli agenti hanno quindi contattato il custode legittimo, che è intervenuto nel rione Santa Rosa, ha preso le chiavi precedentemente detenute dal 60enne e ha chiuso l'area sotto la supervisione della Polizia Locale.