Delfino spiaggiato sul litorale Domizio: salvato da bagnanti e volontari Un cucciolo di delfino spiaggiato sul litorale Domizio: salvato da bagnanti e volontari. Curato dalla stazione Dohrn, a breve potrà riprendere il mare.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il cucciolo di delfino salvato sul litorale domizio. Foto / Facebook

Un delfino è stato salvato lungo il litorale Domizio dopo essere rimasto spiaggiato: il mammifero, un cucciolo, è finito in spiaggia probabilmente spinto dal mare agitato che in queste ore ha caratterizzato il Tirreno. Fortunatamente però passanti e bagnanti sono intervenuti per salvarlo ed ora il delfino si trova presso la stazione zoologica del Dohrn, dove le sue condizioni di salute vengono tenute sotto controllo. Se non saranno riscontrati problemi seri oppure malattie, il piccolo riprenderà la via del mare al più presto.

L'episodio è accaduto nei pressi del Lido Don Pablo a Ischitella, lungo il litorale Domizio nella provincia di Caserta: qui, titolari del lido e bagnanti hanno notato improvvisamente il delfino sofferente sul bagnasciuga, spiaggiato lungo il bagnasciuga. E subito, tutti si sono precipitati ad aiutarlo, prima che il piccolo cucciolo di delfino restasse ucciso. Anche gli atleti del Kite Surf del Lido Don Pablo hanno dato una mano, oltre al personale del lido stesso e ai volontari dell'associazione Domizia. Poco dopo sono giunti sul posto anche gli uomini della guardia costiera e il personale della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli. La scena è stata anche ripresa da chi in quel momento era in spiaggia ed ha assistito al salvataggio in diretta. L'ipotesi al momento più probabile è che il piccolo abbia perso inavvertitamente, forse proprio a causa del mare agitato. Fortunatamente le sue condizioni sono apparse buone: una volta scongiurati problemi di salute e altro, potrà riprendere la strada del mare, magari ricongiungendosi al branco d'origine, come altri prima di lui.