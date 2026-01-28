Dehors abusivi in centro a Napoli: sequestrate 5 strutture

L’operazione è stata condotta dalla Polizia Municipale di Napoli in piazza Carlo III e dintorni.

Una vasta operazione della Polizia Municipale di Napoli, finalizzata al contrasto dell'occupazione abusiva di suolo pubblico da parte delle attività commerciali, è andata in scena in piazza Carlo III e nelle zone limitrofe, nel centro della città. Complessivamente, sono cinque i dehors abusivi scoperti e sequestrati dagli agenti. Nella fattispecie, l'operazione è stata condotta dall'Unità Operativa San Lorenzo, con il supporto delle Unità Operative Avvocata, Secondigliano e Scampia.

Gli agenti hanno riscontrato che i 5 dehors abusivi, nonostante fossero stati autorizzati come strutture "leggere", erano in realtà stati trasformati in vere e proprie opere edilizie permanenti, tra i 32 e i 48 metri quadrati. Tra le irregolarità riscontrate, che hanno determinato il sequestro delle strutture, ci sono: pedane sopraelevate ancorate al suolo; ambienti completamente chiusi che creavano nuovo volume; presenza di impianti di illuminazione e di climatizzazione non autorizzati.

Inoltre, come accertato, le strutture abusive erano state realizzate in contrasto ai pareri della Soprintendenza, configurando così reati anche di natura paesaggistica. Pertanto, i dehors abusivi sono stati sottoposti a sequestro e affidati in custodia giudiziaria, come previsto dalla legge; gli atti sono stati trasmessi all'Autorità Giudiziaria competente per il prosieguo delle indagini.