Decise le 4 commissioni speciali in Consiglio regionale Campania. C’è anche emergenza bradisismo

Fra le commissioni di controllo c’è bradisismo e grandi eventi del mare (Coppa America) e quella di indagine su femminicidi e morti sul lavoro in Campania.

Definiti i perimetri di azione delle quattro commissioni speciali in Consiglio regionale della Campania, quelle per intenderci che vanno all'opposizione come meccanismo di controllo sull'operato della maggioranza. Scontati gli argomenti delle prime due, ovvero Commissione speciale per la Trasparenza e quella su Anticamorra, Beni confiscati, Bonifiche ambientali ed Ecomafie.

Sorpresa nelle altre due: arriva il tema dell'emergenza bradisismo nella commissione terza, quella per il rischio idrogeologico, le risorse del mare, lo sviluppo delle aree interne e i grandi eventi (quindi anche America's cup) fortemente voluta dalla Lega. Infine, la commissione speciale sulla condizione della donna, sul contrasto al femminicidio e alla violenza di genere, al lavoro nero e alle morti bianche.

E veniamo alle presidenze: alla prima commissione dovrebbe andare Francesco Iovino, capogruppo di Lista Cirielli; alla quarta, quella sulla violenza contro le donne Susy Panico di Forza Italia, alla terza il leghista Massimo Grimaldi. Alla seconda commissione speciale su Anticamorra dovrebbe approdare alla presidenza Gennaro Sangiuliano, attuale capogruppo di Fratelli d'Italia.

Se così fosse sarebbe interessante capire cosa accadrà quando, con le dimissioni di Edmondo Cirielli, candidato presidente sconfitto e oggi capo dell'opposizione, che opterà per il posto da viceministro e non per il consiglio regionale, entrerà Marco Nonno di Fratelli d'Italia. Una ipotesi potrebbe essere Sangiuliano si potrebbe far votare come nuovo capo dell'opposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento interno dell'Aula campana.