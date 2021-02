«Vi siete divertiti? Avete mangiato sul lungomare? Bravi, ora siamo zona arancione e forse entriamo in zona rossa». È un Vincenzo De Luca al suo meglio, sarcastico e greve, quello che commenta – sollecitato dai giornalisti – gli assembramenti dei giorni scorsi sul Lungomare di Napoli e non solo (caos anche al Vomero e altre zone della movida notturna). L'attacco è anche al sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Come al solito, il presidente della Regione Campania ne parla senza mai citarlo direttamente: «Ho visto nel fine settimane le transenne – ha detto – messe sul Lungomare quando ormai non servivano più a niente. La sera dopo la 6 del pomeriggio, se ognuno fa quello che vuole, siamo perduti».

Il riferimento non è solo al sabato di follia che ha preceduto l'entrata in vigore della zona arancione, secondo livello di restrizioni dei tre previsti (giallo, arancio e rosso), ma anche alla stessa giornata di domenica 21 febbraio: nonostante l'entrata in vigore del dispositivo che vieta l'apertura dei ristoranti se non per asporto o domicilio, sono state numerosissime le violazioni riscontrate tra Napoli e la sua provincia dalla forze dell'ordine. In alcuni casi polizia e carabinieri hanno interrotto feste di compleanno, battesimi e addirittura un barbecue in comitiva a Posillipo.

La Campania venerdì scorso e per 15 giorni è stata collocata in zona arancione ai sensi del dpcm Covid a causa dell'incremento progressivo dei contagi, del fiorire di nuovi preoccupanti cluster epidemici e focolai in alcune città – soprattutto in provincia di Napoli – ma anche e soprattutto per timore che possa circolare il ceppo variante del virus, molto più contagioso e deleterio per la salute e per la tenuta del sistema sanitario regionale.

De Luca oggi a margine di un evento pubblico ha commentato anche la situazione vaccino Covid in Campania alla luce degli annunciati tagli alle forniture di dosi da parte di AstraZeneca: