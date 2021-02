Dalla prossima settimana, (22 febbraio) la Campania torna in zona arancione Covid. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale dei contagio e del sistema sanitario italiano condotto dall'Istituto superiore di Sanità con il ministero della Salute. Si attende sempre la valutazione, e le relative ordinanze, da parte del ministro Roberto Speranza ma anche la Regione Campania chiede maggiori restrizioni, lo ha detto poco fa il presidente Vincenzo De Luca rispondendo a domande a margine di un intervento pubblico:

È molto probabile che torneremo in zona arancione? Assolutamente si, ma credo che abbiate visto anche voi le immagini di questi fine settimana. Migliaia e migliaia di persone in mezzo alle strade nessun rispetto delle regole. Chi controllava? Qui ormai il controllo in Italia non esiste più, nessuno controlla più nulla, dovremo contare solo sul senso di responsabilità dei cittadini. Ma in questi fine settimana che abbiamo alle spalle di senso di responsabilità ne abbiamo visto molto poco. Era inevitabile tornare in zona arancione e poi in zona rossa. La scelta delle zone gialle significa semplicemente che per un mese ci si rilassa, tutti immaginano che l'epidemia sia alle spalle, dopodiché, come ampiamente prevedibile, si ritorna in zona arancione, in zona rossa.

A preoccupare non è solo il dato ‘secco' dei contagi, bensì la paura che le minori restrizioni possano portare all'introduzione in Campania di un maggior numero di infetti da ceppi variante del virus, maggiormente contagiosi e quindi con la capacità di diffondersi più rapidamente e stressare in minor tempo il sistema sanitario con ricoveri in degenza e terapie intensive. A quanto si apprende dalla Cabina di regia per il monitoraggio settimanale di Covid in Italia, che si è riunita questa mattina Molise, Campania ed Emilia Romagna passerebbero in zona arancione. Bolzano e Umbria dovrebbero diventare rosse, anche se praticamente già lo erano con ordinanze regionali.

Le regole della Zona arancione

La zona o area arancione, implica misure più restrittive di quelle della zona gialla per limitare la diffusione del virus. All'esterno del proprio Comune, è vietato qualsiasi spostamento salvo che per comprovate esigenze. All'interno del proprio Comune, ci si potrà muovere anche se è fortemente raccomandato di non spostarsi, dalle ore 5 alle 22, a meno di motivate esigenze di lavoro, studio, salute, necessità. Solo nei piccoli Comuni con massimo 5mila abitanti saranno consentiti spostamenti in un raggio di 30km (eventualmente anche in un'altra Regione) con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia. I ristoranti e i locali aperti solo per asporto dalle 5 alle 22. Bar, gelaterie e pasticcerie aperti solo per asporto dalle 5 alle 18. Consegna a domicilio sempre consentita . Viene permesso lo spostamento verso una sola abitazione privata (visite ad amici e parenti), all'interno del proprio Comune, una sola volta al giorno fra le 5 e le 22, limitata a 2 persone. Sono esclusi dal conteggio minori di anni 14, disabili o non autosufficienti conviventi.