De Luca, l’ultimo sgarbo: via prima di incontrare Fico, solo una telefonata. In Regione applausi al neo governatore

Vincenzo De Luca sullo sfondo. In primo piano, Roberto Fico

Quando entra dal portone laterale di Palazzo Santa Lucia, nell'androne si sente un «eccolo!» e c'è il primo applauso dei dipendenti della Regione Campania per Roberto Fico, neo governatore dopo un decennio con Vincenzo De Luca. Il battimano, spiega chi conosce bene le dinamiche di palazzo, è sintomatico di quanto l'uscita del politico salernitano sia accolta come una liberazione.

L'ex presidente della Camera entra a prender possesso delle sue stanze al secondo piano, trovando un immobile che è un cantiere totale. Ci sono i lavori di «adeguamento sismico» che dureranno fino al 2027. Proprio oggi, con un tempismo singolare, gli operai incaricati dei lavori hanno piazzato dinanzi al cantiere i pannelli che spiegano la tipologia di lavoro dentro e fuori il palazzo ocra al civico 81 di via Santa Lucia.

Il dato politico è oggi che non c'è stato passaggio di testimone fra uscente ed entrante. Da quando c'è De Luca quest'usanza di civile e pacifico trasferimento di poteri è stata nei fatti abolita. Del resto nemmeno con gli assessori regionali uscenti c'è stato un momento di saluti. L'ultimo a concedere il passaggio di poteri in Regione Campania fu Antonio Bassolino con Stefano Caldoro. Quando poi fu Caldoro ad andar via, De Luca, l'entrante, si negò. Disse, greve e sarcastico: «Se bisogna lasciare le chiavi c’è la portineria dell'Ospedale del mare». Anche con Fico De Luca non fa differenza, pure se il neo governatore pentastellato, sempre molto attento a non farsi indispettire dal 76enne ex Pci, spiega ai giornalisti che domenica si è sentito al telefono con lo "sceriffo": «È stata una telefonata molto cordiale di auguri».

Prima ancora di insediarsi nella sede della Regione, a testimonianza di quali saranno i rapporti, Fico va al Comune di Napoli, alla presentazione del tavolo contro la violenza di genere. «Noi siamo pronti a dare il nostro contributo per favorire lo sviluppo della Regione – dice non a caso Manfredi – Fico è stato presidente della Camera e sa benissimo quale sia il valore di un corretto rapporto istituzionale, che va al di là delle persone e delle parti politiche. Noi dobbiamo pensare al bene dei cittadini e della Campania». Una frecciata neanche troppo velata a De Luca.

E lo sceriffo che farà? Dove andrà? Per ora torna a Salerno, non potendo più accedere al palazzo del Genio militare, ha preso un locale in centro, nei pressi di piazza Vittorio Veneto. Da lì farà i suoi video del venerdì, facendo partire strali contro Manfredi, il piano Bagnoli e – presto – anche contro Fico e il Pd. Il tutto, aspettando il momento giusto per tornare sindaco di Salerno per la quinta volta.