De Luca, invettiva contro la cucina molecolare: “Che schifo, con quelle salsine e schiumette”

Che Vincenzo De Luca fosse un politico capace di approcci "pane e puparuoli", ovvero oltre il popolare, era cosa nota. Così come sono note le sue invettive: talmente tanto note da essere diventate un marchio di fabbrica del deluchismo e della sua parodia, affidata a Maurizio Crozza. Non conoscevamo, però, l'idiosincrasia del presidente della giunta regionale della Campania per la cucina molecolare, ovvero per quella particolare e sofisticata modalità di trasformare fisicamente e chimicamente gli ingredienti durante la cucina, tipica di costosissimi ristoranti stellati Michelin.

Ebbene, anche quest'aspetto di De Luca è stato svelato oggi, in quel di Nocera Inferiore, provincia di Salerno, lì dove il presidente della Regione ha un suo zoccolo duro di elettori. Stamane De Luca si è recato lì per inaugurare una rotatoria stradale. La sua presenza per un'opera tutto sommato di relativa importanza, sta a significare l'attenzione che De Luca attribuisce, in senso politico, a quel territorio. Ebbene, a margine del discorso , interpellato dalla tv locale "Telenuova" il governatore si è lasciato andare ad una riflessione gastronomica che entra di diritto nel repertorio di Crozza.

Scherzando sul sindaco nocerino De Maio che – dice De Luca – «non m'ha pagato nemmeno un caffè» , dice di aspettarsi almeno un buon pranzo in trattoria. «Anche da questo punto di vista – dice – il mondo è impazzito. Per avere una cucina normale, un ragù, i carciofi imbottiti, arrostiti…qui possiamo ancora godere di una gastronomia da cristiani. Mi è capitato di andare in un paese, non vi dico quale, in Basilicata, mi hanno portato in un ristorante che faceva cucina molecolare…volevano farmi un atto di attenzione. Faceva schifo…erano tutte quelle salsine, quelle schiumette quelle con le pompe… che c'entra allora tu vai lì ti immagini di mangiare un po' i fusilli con ragù… una parmigiana, ma quando mai: la cucina molecolare».