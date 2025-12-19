De Luca: “Grazie a noi la nuova giunta della Campania può non fare niente per 3 anni”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vincenzo De Luca si "congeda", formalmente, dalla guida della Regione Campania: nella sua consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio, appuntamento fisso per giornalisti, cittadini e simpatizzanti del presidente uscente di Palazzo Santa Lucia, che lascia la Regione nelle mani di Roberto Fico, De Luca ci ha tenuto a ricordare il suo lavoro negli ultimi dieci anni, aggiungendo che "se la nuova giunta regionale si limitasse soltanto a concretizzare le cose che sono in corso e che abbiamo programmato noi, avrebbe da lavorare per almeno tre anni senza fare niente". E sulla nuova giunta regionale, ancora in corso di formazione, ha ribadito che ne parlerà solo "quando si faranno le scelte sui nomi e altri incarichi istituzionali".

Una "operazione trasparenza", così la definisce De Luca, che ricorda in particolare tre cose: l'approvazione dell'Unione Europea alla modifica del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, lo sblocco per l'apertura del centro per l'autismo ad Avellino e l'inaugurazione nuova stazione della Circumvesuviana "Stabia Scavi" a Castellammare di Stabia, in sostituzione di quella di Via Nocera. "Tre episodi che attengono alla programmazione fatta dalla precedente giunta regionale", ha sottolineato De Luca, ricordando che "è importante che si concretizzino questi episodi, lo dico non solo perché è corretto richiamare il lavoro che è stato fatto, ma perché è positivo che questo lavoro vada avanti e sarà merito anche della nuova giunta. Tutto qui, una operazione di trasparenza ma anche di apprezzamento per le cose che si vanno a completare", ha proseguito De Luca, sottolineando che "la giunta che sarà nominata ha la fortuna di avere ereditato un programma di opere in corso che dà lavoro per almeno tre anni. Quando ci siamo insediati noi, non abbiamo avuto questa fortuna. Se soltanto non ci si distrae e si dà attuazione alle cose che abbiamo già programmato deciso, finanziato e in qualche caso appaltato", ha concluso, "la Campania può avere tre anni di serenità e il governo regionale può avere tre anni di lavoro finanziato e impostato".