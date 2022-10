Per De Luca il presidente della Camera Fontana è “un troglodita”. Di Meloni dice: “Sa fare politica” Vincenzo De Luca, battute incendiarie sui nuovi presidenti di Senato e Camera davanti ai Giovani industriali a Capri.

Vincenzo De Luca senza freni, as usual. Elezioni Politiche, nuove nomine, nuovo futuro governo in vista: tanto materiale per le battute del presidente della Regione Campania, il cui copione oramai va ben oltre il personaggio di Crozza. Nel suo mirino stavolta ci sono i due presidenti di Senato e Camera.

Dal convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Capri Di Ignazio La Russa, che De Luca non manca di nominare anche col secondo nome, Benito, dice: «Ora è la seconda carica dello Stato: mi auguro che vada vestito un po' meglio, senza la camicia e la panza di fuori, per motivi estetici».

L'analisi politica oltre quella dell'outfit è netta: «Sono tra quelli che non hanno ancora smaltito l'emozione per quanto successo, con le elezioni di Ignazio Benito La Russa e di quell'altro. La Russa e Fontana non mi sembrano scelte di innovazione politica, ma di politica politicante. Fontana mi sembra persino pericoloso, rispetto a Fontana Ferdinando di Borbone era un rivoluzionario».

È sul neo-presidente della Camera, esponente della Lega di Matteo Salvini e profondo conservatore sui temi etici e dei diritti, che De Luca si "sfrena": «Dubito della capacità di questo Governo – ha aggiunto il governatore campano – se la dimostrerà ci alzeremo in piedi, se sarà un Governo all'altezza di La Russa e dell'altro troglodita (Fontana, ndr,) invece ne prenderemo atto».

Il discorso si sposta poi sul governo. Su Giorgia Meloni il presidente della Regione Campania non ha in questa fase parole critiche, anzi, per la seconda volta gli fa complimenti: «Donna intelligente, sa fare politica».

E sulla Lega: pensa a «come massacrare il Sud nell'illusione che da solo il Centro-Nord possa avere sviluppo, ma senza il Centro Sud non conterà nulla». Infine Silvio Berlusconi? «È ancora in viaggio di nozze…»