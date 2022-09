De Luca: “Meloni dopo la vittoria elettorale ha mostrato grande intelligenza” Il presidente Vincenzo De Luca su Giorgia Meloni: “Ha mostrato grande intelligenza dopo il risultato elettorale”. Al futuro Governo: “Il Sud non sia cancellato”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca, durante la sua consueta diretta sui social del venerdì, ha avuto parole al miele per Giorgia Meloni, la presidente di Fratelli d'Italia considerata la vera vincitrice delle recenti elezioni politiche grazie all'oltre 26% di voti raccolti soltanto dal suo partito. "Ha mostrato grande intelligenza immediatamente dopo il risultato elettorale, grande equilibrio, prudenza", ha detto De Luca, sottolineando che "è consapevole della pesantezza dei problemi. Avremo da affrontare una questione enorme che è l'aumento enorme delle bollette della luce e del gas, e c'è da augurarsi che prevalga il senso di responsabilità da parte di tutti".

Ma De Luca ha anche ricordato altri problemi di cui spesso parla nelle sue dirette sui social. Come ad esempio che "il Sud rischia di essere cancellato. Il nuovo governo deve aprire una discussione sull'autonomia differenziata che sia responsabile e rispettosa della Costituzione. Se si va avanti così", ha aggiunto ancora De Luca, "non si intacchi l'unità nazionale e non si penalizzi il Mezzogiorno che in campagna elettorale è scomparso". Massima attenzione anche alle decisioni del governo per quanto riguarda l'emergenza Covid: il Ministro della Salute uscente Roberto Speranza ha proprio ieri annunciato la proroga per l'utilizzo delle mascherine negli ospedali e nella Rsa almeno fino al 31 ottobre, mentre dal 1° dello stesso mese "cade" quello sui mezzi pubblici. La Regione Campania ha a sua volta annunciato questa mattina un'ordinanza con la quale viene confermato e ribadito il medesimo obbligo, con l'aggiunta di una "raccomandazione" all'utilizzo della mascherina anche sui mezzi pubblici.