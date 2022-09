De Luca anticipa il Governo: restano obbligatorie le mascherine in ospedali e rsa Vincenzo De Luca gioca d’anticipo e pubblica un’ordinanza con la proroga delle mascherine in ospedali e Rsa fino al 31 ottobre, ma non sui mezzi di trasporto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca gioca d'anticipo e firma la proroga dell'obbligatorietà delle mascherine in ospedali e Rsa. Lo ha annunciato Palazzo Santa Lucia, anticipando l'ordinanza che verrà emanata nel corso della giornata odierna, la numero 3 del 2022 in materia di Covid nella quale è stato esteso l'obbligo fino al 31 ottobre di mascherine "in tutte le strutture sanitarie, di ospitalità e lungodegenza, nelle Rsa, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli hospice, nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti".

Resteranno esclusi da questo obbligo i bambini sotto i sei anni e coloro i quali abbiano patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine e le persone che devono comunicare con persone con disabilità in modo da non poter far uso del dispositivo. Inoltre, è stato fortemente "raccomandato" l'utilizzo delle mascherine anche all'interno dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. L'ordinanza di De Luca, di fatto, si sovrappone alla proroga già decisa dal ministro per la Salute uscente Speranza, che aveva già annunciato la decisione nelle scorse ore.

L'anticipo dell'ordinanza

La Regione Campania ha comunicato, in anticipo all'ordinanza vera e propria che sarà pubblicata nelle prossime ore, i contenuti essenziali: