De Luca show sulle Elezioni politiche: “Le liste Pd? Non ho più voglia di soffrire…”

È il solito Vincenzo De Luca: iperbolico e sarcastico. Non siamo nemmeno entrati nel mese di settembre, cruciale per le imminenti elezioni politiche, che già fa capire di non voler parlare tanto delle scelte del Partito Democratico, in merito ai candidati per Camera e Senato a patto che non siano ovviamente i suoi candidati del cuore, ovvero il figlio Piero De Luca e i fedelissimi Fulvio Bonavitacola e Luca Cascone.

Oggi, ad Airola, nel Casertano, lì dove il presidente della giunta regionale si è recato per inaugurare un centro medico dedicato a chi è in cura per il diabete, Vincenzo De Luca, sollecitato dai giornalisti che gli chiedevano di commentare la formazione delle liste del Pd se n'è uscito con una battuta: «Liste Pd? Vede che bella giornata di sole – dice -. Oggi si inaugura un centro per i cittadini dedicato al diabete. Il resto lo lascio a voi che avete voglia di soffrire, io… non ce l'ho più…». Del resto è lampante lo scarsissimo feeling fra De Luca e le due teste di serie calate da Enrico Letta a Napoli, ovvero i ministri Roberto Speranza e Dario Franceschini.

In queste ore i candidati, neofiti e uscenti ricandidati del Partito Democratico sono stati convocati da Francesco Boccia per fare il punto sui vari collegi e sulle situazioni specifiche. Obiettivo del Pd è cercare di salvare il salvabile, visti gli ultimi sondaggi politici che danno Fratelli d'Italia e il blocco di destra in ascesa. Al tempo stesso in alcuni territori i Dem potrebbero giocarsela e l'obiettivo del Nazareno è chiedere il massimo ad aspiranti senatori e deputati. Leit motiv: la partita non è ancora chiusa.