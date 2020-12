Una ordinanza ogni tre giorni. Questa la media delle ordinanze emanate dalla Regione Campania per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Tra la prima datata 24 febbraio e la 95esima emanata appena ieri 7 dicembre, sono passati 287 giorni scanditi da oltre un centinaio di migliaia di contagi, oltre duemila morti, e quasi due milioni di tamponi analizzati, a fronte di un continuo parlare di "miracolo" da parte di Vincenzo De Luca, il presidente regionale rieletto a fine settembre per un secondo mandato.

In nove mesi, 95 ordinanze e 43 chiarimenti

La Regione Campania ha emanato la prima ordinanza lo scorso 24 febbraio, nei giorni immediatamente successivi ai primi casi di coronavirus in Italia, e ricordava il protocollo standard da seguire sul territorio regionale, non difforme dal nazionale. L'ultima, invece, è stata emanata ieri 7 dicembre, e riguarda la riapertura in presenza di alcune scuole (fino alla seconda elementare), che va a modificare il DPCM nazionale che invece le riapriva fino alla terza media. In questi nove mesi, in tutto sono state 95 le ordinanze della Regione Campania, con 43 chiarimenti che hanno "spiegato" meglio i testi emanati da Palazzo Santa Lucia. E non è escluso che entro fine anno possano arrivare altre ordinanze, considerando anche che la Campania potrebbe passare, prima di Natale, nella zona gialla dell'emergenza Covid.

I dati dell'emergenza Covid in Campania

In Campania da inizio pandemia si sono registrati 166.353 casi positivi al coronavirus a fronte di 1.708.880 tamponi. I guariti sono stati 64.029 in tutto, con 2.029 decessi. Numeri che però si sono registrati principalmente nella seconda ondata, con un boom tra ottobre e novembre che ha fatto slittare la Campania nella zona rossa per l'emergenza Covid.