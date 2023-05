De Luca dice che Meloni è Heidi e che i ministri sono i suoi pinguini Vincenzo De Luca attacca Giorgia Meloni: “Suona la campanella e tutti i ministri seduti là come tanti pinguini. Ma non vi vergognate?” E sui fondi al Sud: “Ce li stanno togliendo e nessuno dice niente”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vincenzo De Luca

"Mi ha fatto ricordare Heidi": nuovo affondo di Vincenzo De Luca contro il Governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Il presidente della Regione Campania, che ha poi aggiunto "Ma in quale altro paese del mondo ci riduciamo al cabaret?". De Luca è intervenuto durante l'assemblea pubblica 2023 di Confindustria Caserta, all'interno dello stabilimento della Coca-Cola Hbc Italia di Marcianise, parlando con la platea di svariati temi ma soprattutto analizzando a modo suo il videomessaggio della presidente del consiglio Giorgia Meloni sui provvedimenti presi il 1° maggio in tema di fisco e tasse.

"Ho visto Heidi, si è pure girata a Palazzo Chigi", ha ironizzato Vincenzo de Luca, "ha suonato la campanella e tutti i ministri seduti là come tanti pinguini. Ma non vi vergognate?", ha proseguito, il presidente della Regione Campania, che ha parlato di un vero e proprio "atto di delinquenza politica, ci stanno togliendo anche i fondi destinati necessariamente al Sud, e nessuno dice niente. E quella suona la campanellina e ci ride pure in faccia", ha tuonato ancora De Luca riferendosi alla presidente Giorgia Meloni, aggiungendo che "camminava, entrava nell'aula del Consiglio dei ministri, suonava la campanella e tutti i ministri che battevano le manine. Mi ha fatto ricordare Heidi. Ma in quale altro paese del mondo ci riduciamo al cabaret?". L'intervento del Presidente della Regione è stato poi anche condiviso sui canali social dello stesso Vincenzo De Luca.