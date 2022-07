De Luca ai turisti: “Quando venite in Campania dovete tenere la mascherina, non fate i fenomeni” De Luca se la prende con chi arriva in Campania: “Dovete mettere la mascherina, non fate i fenomeni”. Nel frattempo da oggi è stato riaperto al pubblic, l’hub vaccinale di Capodimonte.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Risalgono i contagi Covid-19 in Campania – fra le regioni con più infetti in questo periodo – e Vincenzo De Luca subito ritorna a puntare l'indice: bisogna rimettersi la mascherina, dice. E lo dice soprattutto ai turisti. Oggi, nel corso del suo intervento alla presentazione del nuovo parcheggio della stazione ferroviaria centrale di Napoli, il presidente della Regione Campania se l'è presa con gli astanti, vedendo molti senza mascherina:

Quando sono arrivato ho visto che eravate tutti molto scapigliati. Chi viene in Campania si deve mettere la mascherina, al chiuso e all'aperto. Dobbiamo essere prudenti. I viaggiatori sono tornati, ma quando scendono dai treni devono tenere la mascherina, non facciamo i fenomeni.

Oggi la Campania conta altri 12.700 nuovi casi di positivi al Covid-19, quasi tutti variante Omicron 5, molto contagiosa. Dai dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 12 luglio, pubblicati oggi, emerge che la percentuale di posti letto nei reparti di area medica (o non critica), nell'arco di 24 ore è stabile in Campania, al 18%.

Quarta dose del vaccino: riaperto hub di Capodimonte

Nel frattempo da oggi è stato riaperto al pubblico a Napoli per la somministrazione della quarta dose di vaccino, l'hub vaccinale anti-Covid di Capodimonte. Da oggi la struttura della Fagianeria, allestita all'interno del parco di Capodimonte, sarà in funzione a tempo pieno, tutti i giorni dalle 9 alle 14, domenica esclusa.