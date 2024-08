video suggerito

David e Victoria Beckham insieme a Gordon Ramsay a Nerano: cena al ristorante stellato “Quattro Passi” L’ex calciatore e la moglie ex Spice Girls, insieme al noto chef, si sono concessi una cena al famoso “Quattro Passi” a Nerano, ristorante tre Stelle Michelin. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Metti una sera a cena, in uno dei ristoranti più famosi della Campania – e non solo – delle star assolute come l'ex calciatore David Beckham, la moglie Victoria, ex Spice Girls, e uno degli chef più noti al mondo come Gordon Ramsay e la moglie Tana. È quanto accaduto, nelle scorse ora, al ristorante "Quattro Passi" a Nerano, in Penisola Sorrentina: nel locale di Marina del Cantone, che vanta tre Stelle Michelin (massimo riconoscimento della guida) i quattro, con quasi tutte le rispettive famiglie al seguito, si sono concessi una cena per assaporare la cucina della famiglia Mellino, come testimoniano le storie Instagram di Beckham, che si è fatto fotografare insieme a Ramsay e allo chef del ristorante, Antonio Mellino, o come dimostrano Victoria e Tana in posa sul caddy elettrico targato "Quattro Passi".

David e Victoria Beckham, vacanza in yacht in Costiera Amalfitana

D'altronde, la presenza di David e Victoria Beckham tra la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana era già stata ampiamente documentata nei giorni scorsi: numerosi gli avvistamenti della famiglia Beckham, a bordo del loro yacht Seven, nome che riprende lo storico numero di maglia indossato da David durante la sua lunga carriera da calciatore, nonché il secondo nome della figlia della coppia, Harper Seven, appunto.