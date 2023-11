Danneggia sei auto e si lancia nel vuoto, ricoverato in gravissime condizioni a Salerno Un uomo, non ancora identificato, è stato ricoverato domenica notte a Salerno; per scappare ai carabinieri è saltato su una strada sottostante, facendo un volo di diversi metri.

Un uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Salerno dopo un volo di alcuni metri: avrebbe danneggiato diverse automobili e, all'arrivo dei carabinieri, si è lanciato in una strada sottostante, finendo rovinosamente a terra. È successo nella notte tra sabato e domenica nel Rione Carmine, a Salerno; l'identità non è stata ancora accertata, secondo i primi riscontri di tratterebbe di un cittadino straniero.

I militari erano intervenuti a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini, riguardanti una persone che si stava accanendo sulle vetture parcheggiate in un'area di sosta, in via Raffaele Cavallo. L'uomo era ancora lì quando i militari sono arrivati sul posto e, probabilmente nel tentativo di scappare e senza rendersi conto del dislivello, avrebbe cercato di scappare saltando verso la strada sottostante; l'impatto con l'asfalto gli ha provocato delle gravi lesioni, come confermato successivamente al Pronto Soccorso.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Salerno, guidati dal maggiore Antonio Corvino. L'uomo avrebbe danneggiato complessivamente sei automobili parcheggiate, sfasciando lunotti e specchietti retrovisori; non avrebbe, però, rubato nulla dagli abitacoli.