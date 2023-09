“Dammi 20 euro” e lo accoltella ad una gamba: arrestato un 17enne in piazza Garibaldi Ha ferito con una coltellata alla gamba un uomo durante una rapina per 20 euro: arrestato un 17enne di origine marocchina a piazza Garibaldi, a Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha tentato di rapinare un uomo di 20 euro, per poi ferirlo con una coltellata alla gamba: protagonista, ancora una volta, un minorenne. La vicenda è accaduta a piazza Garibaldi, nel cuore di Napoli: i poliziotti sono riusciti poi a bloccare il giovane, arrestandolo per tentata rapina, lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale, per poi denunciarlo per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

La vicenda è accaduta nella giornata di ieri, quando una pattuglia egli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, impegnata in un giro di perlustrazione del territorio, ha visto due persone prima discutere animatamente e poi uno dei due, alla loro vista, nascondere rapidamente qualcosa nella tasca dei pantaloni. Gli agenti sono così subito intervenuti, scoprendo che il giovane aveva appena messo in tasca un coltello a serramanico della lunghezza di 17 centimetri, mentre l'altro uomo aveva una ferita sanguinante alla gamba: l'uomo ha così raccontato che, poco prima, era stato ferito proprio dal giovane per essersi rifiutato di consegnargli la somma di 20 euro durante una rapina.

A quel punto, il giovane ha provato a scappare vistosi scoperto, ma è stato immediatamente bloccato dai poliziotti: dai controlli è emerso che si trattasse di un 17enne di origine marocchina che è risultato tra le altre cose anche non in regola con il permesso di soggiorno in Italia. Alla fine delle formalità di rito, il 17enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, il ragazzo è stato arrestato con le accuse di tentata rapina, lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale