Dalle accuse a Geolier ai giovani camorristi-influencer: come è cambiata la comunicazione dei clan

Dai nuovi modi di comunicare delle mafie, che sfruttano le potenzialità dei social network, all'importanza di una certa simbologia ricorrente, fino al "fenomeno Geolier" e alle accuse di inneggiare alla malavita piovute sul cantante napoletano: parla a tutto tondo, Marcello Ravveduto, docente universitario e studioso di comunicazione mafiosa, che ai microfoni di Fanpage.it racconta l'evoluzione della comunicazione mafiosa e la fascinazione esercitata da determinati ambienti, in particolar modo quando si mischiano al lusso e i confini tra crimine e successo diventano sempre più labili.

Professor Ravveduto, Geolier è stato accusato di essersi fatto portavoce della criminalità, di esercitare una influenza negativa sui giovani con le sue canzoni. Lei come interpreta il suo stile comunicativo?

Il fenomeno Geolier è dentro una narrazione che avviene nei quartieri di Napoli. È espressione del fatto che i giovani vivono la vita di strada in maniera trasversale: se si è andati a scuola con un camorrista o con un ragazzo che poi diventerà spacciatore, non significa che si seguirà la stessa strada. Questo ci fa comprendere quanto noi e nel nostro Paese non siamo in grado di separare moralmente questa dimensione. È chiaro che uno che vive quel mondo, e che lo vuole raccontare in maniera autentica, lo fa usando gli stessi simboli e segnali che trova in quel mondo.

Geolier è stato spesso tirato in ballo per il video "Narcos", in cui imbracciava un kalashnikov: in realtà lì c'era la dinamica del racconto, che era molto influenzato dalle immagini ormai globalizzate dei narcos colombiani e messicani. Quel racconto, che cerca una autenticità, cerca di replicare quel mondo. Se io cerco di raccontare quel mondo, di mostrare come è nella realtà, non significa che io ne faccia parte. Per le giovani generazioni la trap è una narrazione che ci apre a voci che prima non ascoltavamo.