Dalla Sicilia a Napoli con un chilo di droga in auto, tradito dalla doppia ruota di scorta Un 21enne siciliano è stato arrestato a Melito (Napoli): i carabinieri hanno trovato un chilo di marijuana nella sua automobile.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Quando i carabinieri lo hanno fermato e gli hanno chiesto i documenti ha risposto che non aveva nulla da dichiarare. E, in effetti, sia lui che l'automobile sembravano in regola. Fino a quando i carabinieri non hanno aperto il baule posteriore e si sono accorti che le ruote di scorta erano due: una era stata usata per nascondere la droga, era piena di marijuana. In manette un giovane siciliano, bloccato a Melito, in provincia di Napoli.

Il ragazzo, Vincenzo Buttafuoco, residente a Catania, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli mentre percorreva via Umbria a bordo della sua Fiat Panda. I militari lo hanno identificato, hanno verificato i suoi precedenti e gli hanno chiesto il motivo per cui si trovasse nel Napoletano. In risposta, qualche spiegazione vaga che non ha convinto. Si è passati quindi alla perquisizione personale, che però ha dato esito negativo.

Andando avanti coi controlli, i militari hanno fatto aprire il cofano e hanno notato che sul pannello che copre il vano interno c'erano due ruote di scorta. Un particolare decisamente insolito, anche per chi ha appena fatto 7 ore di viaggio e si prepara a farne altrettante per tornare a casa. I carabinieri hanno quindi sollevato uno degli pneumatici e, scuotendolo, hanno sentito un rumore strano che proveniva dall'interno. Quando hanno staccato la gomma dal cerchione hanno scoperto che dentro c'era un chilo di marijuana. Il giovane, arrestato per possesso di stupefacenti, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria.