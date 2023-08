“Dalla casa del vicino esce fumo”: 72enne trovato morto dai vigili del fuoco nell’Avellinese È accaduto a Bagnoli Irpino: non sono ancora chiare le cause della morte del 72enne.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 agosto, a Bagnoli Irpino, nella provincia di Avellino: un uomo di 72 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. I vigili del fuoco del distaccamento di Montella sono intervenuti in vicolo Ronca dopo la segnalazione di alcuni vicini di casa del 72enne, che hanno segnalato al 115 di notare del fumo uscire dal primo piano della sua abitazione.

I vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118, nel frattempo intervenuti anch'essi sul posto, sono entrati in casa e hanno purtroppo rinvenuto il cadavere del 72enne, che viveva da solo. Non sono ancora chiare le cause del decesso dell'anziano: da stabilire se l'uomo sia stato ucciso dal fumo inalato.