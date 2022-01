Dal Salernitano all’aeroporto di Napoli, corsa salata di 140 euro: denunciata tassista abusiva La donna, che non aveva alcuna licenza, ha chiesto 140 euro per trasportare 4 turiste da Corvara (Salerno) all’aeroporto Capodichino di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Non soltanto era abusiva, completamente sprovvista di qualsiasi licenza da tassista o da Ncc, ma ha anche chiesto una cifra salata, ben 140 euro, per trasportare quattro turiste milanesi dal loro albergo di Corvara, nella provincia di Salerno, fino all'aeroporto Capodichino di Napoli. Sono stati gli agenti della Polizia Municipale dell'Unità Operativa Chiaia, Reparto Turistico, a scoprire l'illecito all'esterno dell'aeroporto napoletano: la donna alla guida dell'auto è stata così sanzionata con il fermo amministrativo del veicolo per aver offerto servizio di Ncc (Noleggio con conducente) abusivo e ha ricevuto una multa di 173 euro.

Controlli a taxi e Ncc: altre sanzioni elevate dalla Municipale

I controlli dei vigili urbani partenopei hanno riguardato anche altre zone della città. In via Partenope, sul lungomare cittadini, gli agenti della Municipale hanno sanzionato un conducente di taxi che era sprovvisto del green pass: l'uomo ha ricevuto una multa di 280 euro. Sempre nella zona dell'aeroporto di Capodichino, invece, a un tassista è stata ritirata la licenza perché è stato sorpreso a svolgere servizio al di fuori del turno assegnatogli: il tassista ha ricevuto anche una multa di 86 euro.

Ancora all'esterno dello scalo aereo partenopeo, un cittadino bulgaro, alla guida della propria automobile, pur non avendone l'autorizzazione, è stato sorpreso a trasportare un passeggero, dietro corrispettivo economico: per l'uomo è scattata una multa di 173 euro, il fermo amministrativo del veicolo e il ritiro della carta di circolazione; il pagamento della multa è stato fissato in contanti, dal momento che si tratta di un veicolo straniero.