Dal centro di distribuzione spariscono i polli confezionati: arrestati addetto e complice

La Polizia ha arrestato un 37enne e un 59enne all’interno del centro logistico di una società di distribuzione di alimenti a Carinaro: stavano portando via confezioni di pollo per oltre duemila euro.

La locuzione "ladro di polli" si usa, nel parlato, per indicare chi commette un furto di lieve entità, di poco conto. In questo caso, però, il modo di dire è diventato letterale e il valore è tutt'altro che di lieve entità: da un centro di distribuzione del Casertano sparivano grosse quantità di prodotti avicoli confezionati. A fare luce sugli ammanchi, la Squadra Mobile di Caserta, che ha tratto in arresto due persone: si tratta di un 37enne dell'agro aversano e di un 59enne della provincia di Napoli, rispettivamente addetto al deposito e complice.

Le indagini erano partite a seguito della denuncia sporta da una nota catena di distribuzione commerciale, che aveva riscontrato che, nel centro di smistamento logistico di Carinaro, si registravano grossi ammanchi delle confezioni di alimenti. Chiaro che il furto avvenisse proprio in quella struttura, quindi gli agenti hanno organizzato un appostamento. E hanno assistito a una delle misteriose scomparse: hanno visto il 37enne, addetto al carico e scarico della merce, che movimentava circa 20 colli contenenti pollame, valore all'ingrosso di oltre 2mila euro; invece di portare il carico nel luogo deputato alla successiva distribuzione, l'uomo lo ha sistemato su un furgone.

Alla guida c'era il 57enne che, terminate le operazioni, ha raggiunto l'uscita del centro. Entrambi sono stati arrestati, le accuse sono di appropriazione indebita e ricettazione; per i due sono stati disposti i domiciliari, presso le rispettive abitazioni, in attesa del giudizio di convalida; la merce, recuperata, è stata restituita alla società. Sono in corso accertamenti per la stima dei precedenti ammanchi.