"Da quando ho chiuso l'attività solo porte in faccia. Se sei donna e hai 51 anni non lavori più" Il racconto sconfortante di Anna, della provincia di Napoli: "Solo porte chiuse in faccia, se sei donna e hai più di quarant'anni"

A cura di Redazione Napoli

Anna è della provincia di Napoli e ha 51 anni. Scrive a Fanpage.it per testimoniare, come molte persone prima di lei, la situazione drammatica del lavoro che non c'è per i tanti e tante che , arrivati agli "-anta" ed espulsi dal mondo del lavoro per un qualsivoglia motivo, non riescono più a rientrarvi:

«Dopo aver chiuso la mia attività a seguito di crisi economica dovuta alla pandemia – spiega ho deciso di ricominciare da capo». Anna dice subito che non è andata bene: «Scelta suicida, più di quella d'indebitarsi per salvare l'attività. Ho esperienza decennale nell'ambito amministrativo aziendale ma niente, non serve assolutamente a niente».

E arriviamo alla mortificazione: dicono di volere «persone come esperienza» ma poi rigettano quelle con più di quarant'anni: «A 51 anni ai colloqui ti ridono in faccia , ti devi sentir dire che non possono inquadrarti, con l'età che hai. Vogliono la ragazza o il ragazzo. Tu non servi più. Devi metterti in un angolo e aspettare che la vera vecchiaia arrivi, nel frattempo devi negarti tutto o campare con piccoli lavoretti …io questa la chiamo semplicemente ingiustizia. Sono – conclude – una donna stanca».