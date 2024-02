Da piazza Mercato al Borgo Sant’Antonio, 200 agenti in strada: controllati anche i ragazzi Operazione interforze tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza questa mattina in zona Mercato a Napoli: 200 agenti stanno effettuando perquisizioni e controlli in strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Alba con il naso all'insù, e non per guardare il sole che sorge, per molti residenti in zona Mercato, nel cuore di Napoli: dalle prime luci dell'alba di oggi, venerdì 2 febbraio, una operazione interforze è in corso nel quartiere. Elicotteri delle forze dell'ordine si sono alzati in volo, mentre circa 200 agenti tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza stanno effettuando in strada numerosi controlli e perquisizioni, da piazza Mercato al Borgo Sant'Antonio Abate, dedalo di vicoli a ridosso della Stazione Centrale.

In tanti, dunque, sono stati svegliati dal suono dei rotori degli elicotteri delle forze dell'ordine, così come in tanti si sono imbattuti, per strada, in poliziotti, finanzieri e carabinieri che effettuavano perquisizioni, controllando anche giovani e giovanissimi. Dall'inizio dell'anno, infatti, dura è la lotta delle forze dell'ordine alla diffusione di armi a Napoli – pistole, anche giocattolo o a salve, ma soprattutto coltelli e armi bianche – con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione, dove queste tipologie di armi sono purtroppo molto diffuse, non soltanto a scopo offensivo, ma anche intimidatorio.