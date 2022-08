Da Parigi a Napoli per operare il loro bimbo, nato con una malformazione La coppia, quando ha saputo della malformazione alle vie urinarie del nascituro, ha deciso di recarsi al Policlinico Federico II, dove il piccolo è nato ed è stato poi operato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Da Parigi a Napoli per rendere migliore il futuro del loro bambino: questa la decisione di Emma e Bernard, coppia francese – lei ha origini napoletane – quando hanno saputo che il bimbo che la donna portava in grembo, e che sarebbe nato di lì a poco, soffriva di una malformazione congenita alle vie urinarie. La coppia si è allora documentata, ascoltando anche il parere di specialisti parigini, e ha scoperto che al Policlinico Federico II di Napoli c'è uno dei centri più all'avanguardia d'Europa per il trattamento delle malformazioni pediatriche. La coppia, senza indugi, ha deciso di affidarsi all'equipe del dottor Ciro Esposito, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Pediatrica del Policlinico Federico II: così, lo scorso 12 agosto, il piccolo è nato nel nosocomio partenopeo e, dopo cinque giorni dal parto, è stato operato dall'equipe del professor Esposito.

"Il neonato – ha spiegato il medico – è stato operato con tecniche endourologiche e con l'uso della tecnologia laser. Il piccolo è stato già dimesso, tre giorni dopo l'intervento, e sarà seguito dalla nostra équipe fino all'adolescenza, in questo caso anche in collaborazione con i colleghi francesi, per monitorare costantemente la regolare funzionalità renale. Grazie alle tecnologie avanzate di cui disponiamo, tra cui laparoscopia, toracoscopia, chirurgia robotica, endourologia, laser chirurgia, realtà virtuale, tecnologia multimediale integrata HD, 3D, 4K, siamo riusciti ad invertire il flusso migratorio dei pazienti pediatrici che, fino ad alcuni anni fa, dal Sud si affidavano ai centri del nord Italia; oggi, invece, tante famiglie da tutta Europa fanno riferimento alla Federico II".