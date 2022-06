Da oggi in Campania bisogna cambiare le frequenze dei canali TV del digitale terrestre Via al cambio di frequenze tv anche in Campania, ultima nello switch-off tra le regione italiane. Quali canali cambieranno numerazione e quando: l’elenco.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Da oggi 20 giugno 2022, anche in Campania inizieranno ad entrare in vigore le nuove frequenze dei canali TV del digitale terrestre. In particolare, cambieranno numerazione diverse emittenti regionali (Canale 21, Televomero, Telecapri, eccetera). Lo switch-off è previsto per il 30 giugno: la Campania è tra le ultime regioni a passare alle nuove frequenze, in un processo iniziato già lo scorso 8 marzo nelle altre regioni.

Come fare il cambio di frequenze

Non sarà tuttavia nulla di particolarmente complicato. "I televisori di nuova generazione", spiega il Ministero dello Sviluppo Economico, "si adattano automaticamente alle modifiche e in genere non richiedono interventi da parte degli utenti. In caso di problemi di ricezione", spiega ancora il Mise, "potrà essere necessario risintonizzare tv e decoder".

Quali canali cambieranno numerazione in Campania

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha assegnato da tempo le nuove frequenze: di conseguenza, diversi canali regionali vedranno un cambio di numerazione rispetto a quella assegnata attualmente. Tra questi, Canale21 (che passa dal 12 al 10), ma anche Canale 8 (dal 13 al 14) e Telecapri (dal 19 al 15). Questa la lista di canali regionali che in Campania avranno una nuova numerazione:

Canale 21, al canale 10;

Televomero, al canale 11;

Canale9, al canale 12;

Tele A, al canale 13;

Canale 8, al canale 14;

Telecapri, al canale 15;

Otto Channel, al canale 16;

Prima Tivvù 2, al canale 17;

Lira Tv, al canale 18;

Tv Luna, al canale 19.

Le date per provincia

In Campania, che come detto è tra le ultime regioni ad adattarsi prima dello switch-off del 30 giugno, il cambio di numerazione avverrà negli ultimi giorni utili, ovvero tra il 20 ed il 28 giugno inclusi. Queste le date dei cambi di frequenza, suddivisi per province: si parte con Napoli, si chiude con Avellino.