Da Napoli a Cagliari con 1kg di cocaina nel bagnoschiuma, scoperto dai cani antidroga Un 39enne nigeriano partito in traghetto da Napoli è stato arrestato dai carabinieri in Sardegna: aveva oltre 100 ovuli di cocaina nascosti nel bagnoschiuma.

A cura di Vincenzo Cimmino

Parte della cocaina sequestrata oggi, 16 maggio, ad un 39enne partito da Napoli

La partenza da Napoli, lo sbarco a Cagliari e infine l'arresto. Protagonista è un 39enne nigeriano, finito in manette per aver portato con sé 1.1 kg di ovuli di cocaina occultati nei flaconi del bagnoschiuma. L'uomo, partito questa mattina dal porto napoletano, è stato bloccato dai carabinieri del Comando Provinciale appena arrivato nel molo cagliaritano Rinascita. A mandare in frantumi i suoi piani sono stati i cani antidroga dell'unità cinofila. A nulla è valso nascondere lo stupefacente nel liquido profumato: alla fine ha avuto la meglio l'olfatto degli animali.

La cocaina sequestrata

Il 39enne, residente a Cagliari, è incappato nei controlli organizzati dai militari dell'Arma per il contrasto al traffico di stupefacenti. Arrivato da Napoli, l'uomo aveva pensato di nascondere la cocaina – che sul mercato avrebbe potuto fruttare diverse decine di migliaia di euro – all'interno delle bottiglie di bagnoschiuma dentro le sue valigie. Appena sceso dal traghetto, però, ha attirato su di sé l'attenzione dei cani che non si sono lasciati distrarre dal profumo del sapone, nonostante inizialmente i bagagli sembrassero puliti.

I carabinieri hanno proceduto all'arresto del corriere dopo aver esaminato e svuotato i contenitori e trovato lo stupefacente, oltre 100 ovuli per un peso complessivo superiore al chilogrammo. Il 39enne è stato successivamente trasferito all'interno del carcere di Uta, nella città metropolitana di Cagliari e i militari hanno avviato le indagini per individuare provenienza e destinatari del carico di droga. A coordinare le indagini è la Procura della Repubblica del capoluogo sardo.