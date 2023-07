Da Napoli a Brescia per truffare gli anziani: arrestato con oltre 3mila euro di bottino Una truffa da oltre 3mila euro con la tecnica del finto avvocato: arrestato un 28enne napoletano, le vittime una coppia di anziani di Capriolo (Brescia).

A cura di Giuseppe Cozzolino

Per truffare gli anziani non aveva esitato a mettersi in viaggio da Napoli fino a Brescia, per poi tornare a casa con un consistente bottino di oltre 3mila euro: ma è incappato in un controllo della Polizia Stradale di Caserta Nord, che lo ha intercettato ed arrestato: l'uomo dovrà rispondere di truffa pluriaggravata ed è ora in carcere in attesa di giudizio. Le vittime sarebbero due anziani coniugi di Capriolo, nel Bresciano, che erano state truffate con il metodo del "finto avvocato". Grazie alla collaborazione dei carabinieri di Capriolo, si è riusciti a risalire alle due vittime e restituire loro la cifra di cui si era appropriato.

La scoperta è avvenuta all'altezza del territorio di Santa Maria Capua Vetere, lungo la carreggiata sud dell'autostrada A1 Roma-Napoli in direzione del capoluogo partenopeo. Qui, gli agenti di Polizia hanno sottoposto a controllo una vettura con a bordo un ragazzo di 28 anni che, fin dai primi istanti, ha iniziato a mostrarsi nervoso. Insospettiti dall'atteggiamento del giovane, gli agenti hanno scoperto nel vano portaoggetti tra i due sedili anteriori una cifra pari a 3.100 euro, divisa in banconote da 100 e 50 euro, dei quali non ha saputo spiegare la provenienza in maniera convincente. Da controlli incrociati, in particolare su accertamenti sui biglietti autostradali, si è riusciti a ricostruire il percorso dell'uomo.

A quel punto, grazie anche alla collaborazione dei carabinieri di Capriolo, in provincia di Brescia, si è riusciti a ricostruire il tutto: la coppia di anziani bresciana era stata contattata telefonicamente da uno sconosciuto, spiegando che il figlio della coppia stava rischiando l'arresto se non avessero pagato una forte cifra al posto suo. Poco dopo si è quindi presentata una persona, un finto avvocato, per "riscuotere" la cifra: i due anziani coniugi hanno anche riconosciuto, dalle immagini fornite, il 28enne arrestato come il finto avvocato che si era presentato a casa loro. A quel punto, per il 28enne, è scattato l'arresto per truffa pluriaggravata commessa in danno ai due anziani coniugi bresciani. Il giovane napoletano è ora in attesa di giudizio.