Da lunedì parte la rimozione degli striscioni per lo scudetto del Napoli Lunedì 12 giugno partirà la rimozione degli striscioni affissi in tutta la città per festeggiare il terzo scudetto del Napoli: saranno riciclati nelle isole ecologiche.

A cura di Valerio Papadia

Si è tenuta oggi a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, l'ultima riunione per decidere le sorti degli striscioni per festeggiare il terzo scudetto del Napoli affissi in ogni angolo della città. La task force incaricata ha stabilito che, da lunedì 12 giugno, partirà la rimozione degli striscioni, che avverrà sia di giorno che di notte; si comincerà dal territorio della X Municipalità (Fuorigrotta, Bagnoli) e si procederà, via via, in base alle urgenze individuate.

Per gli striscioni appoggiati alla rete di pubblica illuminazione interverrà la società affidataria Edison, mentre per quelli fissati al verde pubblico scenderà in campo la Napoli Servizi; gli addetti ai lavori, inoltre, saranno affiancati sempre dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli.

Gli striscioni saranno smaltiti nelle isole ecologiche

Come anticipato qualche settimana fa da Fanpage.it, gli striscioni saranno smaltiti nelle isole ecologiche. Qui potranno essere smaltiti anche i festoni che sono stati posizionati in aree private: i cittadini possono conferire gli striscioni nelle isole ecologiche fisse, la cui posizione è consultabile sul sito di Asia (la società che si occupa della raccolta rifiuti a Napoli); per l'occasione, l'azienda predisporrà anche delle isole ecologiche mobili, la cui ubicazione sarà consultabile sempre sul sito.

"È una collaborazione importante della quale siamo molto grati, sosterremo uno sforzo notevole e poter contare sul contributo di tanti napoletani ci consentirà di riportare più rapidamente alla normalità le strade della città evitando il rischio che gli striscioni, esposti troppo a lungo alle intemperie, possano diventare un serio pericolo per la sicurezza dei cittadini" hanno detto Vincenzo Santagada e Antonio De Iesu, assessori all'Ambiente e alla Legalità.