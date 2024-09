video suggerito

Dà fuoco alle scale durante un intervento dei pompieri: lui è grave, ferito anche un vigile del fuoco È accaduto questa mattina a Piedimonte Matese, nel Casertano: i vigili del fuoco erano intervenuti nell’abitazione dell’uomo per eseguire un TSO. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un grave incidente si è verificato nella mattinata odierna, mercoledì 11 settembre, a Piedimonte Matese, nella provincia di Caserta. Intorno alle 10 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Nuova Monte Muto, a supporto del personale sanitario del 118, per eseguire un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) su un uomo in evidente stato di alterazione. L'uomo, vedendo arrivare i vigili del fuoco, ha cosparso di benzina le scale che conducono alla sua abitazione e ha appiccato il fuoco: le fiamme hanno avvolto l'uomo stesso e uno dei pompieri intervenuti.

Entrambi sono stati trasportati dal 118 nell'ospedale più vicino: mentre il vigile del fuoco ha riportato ferite che non sarebbero giudicate gravi, l'uomo è considerato in gravi condizioni di salute. L'uomo, infatti, è stato completamente avvolto dalle fiamme ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estinguere il rogo che l'aveva avvolto.