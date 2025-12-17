Dà fuoco all’auto della ex, non accettava la fine della relazione: 29enne arrestato nel Salernitano

Pedinamenti e telefonate, poi è passato all'azione, incendiando l'automobile della ex: per questo, a Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno, un uomo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri. Nei confronti del 29enne, come disposto dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della locale Procura della Repubblica, è scattata la misura cautelare agli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico; l'uomo deve rispondere di atti persecutori e danneggiamento a seguito di incendio nei confronti dell'ex compagna.

Le indagini dei militari dell'Arma sono partite in seguito alle denunce presentate dalla vittima, esasperata per le continue vessazioni subite, e hanno permesso ai carabinieri di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato. Nella fattispecie, il 29enne, che non avrebbe accettato la fine della relazione con la donna, avrebbe iniziato a perseguitarla, con pedinamenti e telefonate. Le violenze psicologiche dell'uomo, poi, sarebbero diventate anche fisiche quando il 29enne ha dato fuoco all'automobile dell'ex compagna, inducendo la donna a rivolgersi alle forze dell'ordine per porre fine ai comportamenti dell'uomo, che avevano ormai generato in lei ansia e preoccupazione.