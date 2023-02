Dà fuoco all’auto del cognato per minacciare la sorella: 43enne arrestato a Portici L’uomo è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori: alla base degli episodi documentati ci sarebbero dissidi legati all’eredità di una casa.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Atti persecutori: è questa l'accusa con la quale i carabinieri della locale stazione hanno arrestato a Portici, nella provincia di Napoli, Davide Netti, un 43enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Diversi gli episodi documentati dai militari dell'Arma nei confronti dell'uomo: il più grave si riferisce all'incendio di numerose autovetture, verificatosi lo scorso 26 dicembre in un parco privato di Portici; in quella occasione il 43enne diede alle fiamme l'automobile del cognato, ma nel rogo vennero distrutte anche altre automobili e rimase danneggiata anche la facciata di un edificio.

Le minacce alla sorella legate a un'eredità

In seguito al rogo, le indagini dei militari dell'Arma hanno permesso di acquisire indizi di colpevolezza nei confronti del 43enne; i carabinieri hanno acquisito anche diversi messaggi inviati dall'uomo alla sorella nei quali si alludeva a un suo possibile coinvolgimento nell'incendio. Secondo quanto appreso dai carabinieri, le condotte persecutorie sarebbero scaturite da una presunta lesione di un diritto ereditario sulla casa di proprietà della sorella. Davide Netti, come disposto dalla Procura di Napoli, come detto è stato arrestato ed è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.